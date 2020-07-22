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"أمين العاصمة المقدسة" يوجه بالسماح للمطابخ بالذبح خلال العيد وأيام التشريق

للتخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال أيام (10 و11 و12 و13) من شهر ذي الحجة؛ رغبة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة التي تشرف على تنفيذها الأمانة.

وأوضح القويحص أن آلية السماح ستكون بموجب الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح ذبح، وأن يتم توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، مع الحرص على النظافة الدائمة وتوفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، وأخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين العاصمة المقدسة" يوجه بالسماح للمطابخ بالذبح خلال العيد وأيام التشريق
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال أيام (10 و11 و12 و13) من شهر ذي الحجة؛ رغبة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة التي تشرف على تنفيذها الأمانة.

وأوضح القويحص أن آلية السماح ستكون بموجب الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح ذبح، وأن يتم توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، مع الحرص على النظافة الدائمة وتوفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، وأخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
02:38 PM

"أمين العاصمة المقدسة" يوجه بالسماح للمطابخ بالذبح خلال العيد وأيام التشريق

للتخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال أيام (10 و11 و12 و13) من شهر ذي الحجة؛ رغبة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة التي تشرف على تنفيذها الأمانة.

وأوضح القويحص أن آلية السماح ستكون بموجب الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح ذبح، وأن يتم توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، مع الحرص على النظافة الدائمة وتوفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، وأخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

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