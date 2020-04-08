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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

أسوأ أداء منذ 1945.. الركود يضرب الاقتصاد الفرنسي جراء "كورونا"

الناتج المحلي تراجع بنسبة 6% في الربع الأول من 2020

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة بالمائة في الربع الأول من 2020؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا، اليوم الأربعاء.

وأوضح البنك أن النشاط تراجع بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته الاضطرابات السياسية في شهر مايو، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه، وحتى أقل، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3 بالمائة.

وحذّر بنك فرنسا من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات؛ نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور، مشيراً إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثراً.

ويتوقع البنك بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس.

ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أسوأ أداء منذ 1945.. الركود يضرب الاقتصاد الفرنسي جراء "كورونا"
سبق

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة بالمائة في الربع الأول من 2020؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا، اليوم الأربعاء.

وأوضح البنك أن النشاط تراجع بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته الاضطرابات السياسية في شهر مايو، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه، وحتى أقل، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3 بالمائة.

وحذّر بنك فرنسا من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات؛ نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور، مشيراً إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثراً.

ويتوقع البنك بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس.

ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:17 PM

أسوأ أداء منذ 1945.. الركود يضرب الاقتصاد الفرنسي جراء "كورونا"

الناتج المحلي تراجع بنسبة 6% في الربع الأول من 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة بالمائة في الربع الأول من 2020؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا، اليوم الأربعاء.

وأوضح البنك أن النشاط تراجع بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته الاضطرابات السياسية في شهر مايو، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه، وحتى أقل، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3 بالمائة.

وحذّر بنك فرنسا من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات؛ نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور، مشيراً إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثراً.

ويتوقع البنك بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس.

ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

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