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تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى

منها: تفعيل 20 مجال تعاون و44 مبادرة وتشكيل 7 لجان تكاملية

حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.

وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.

الإمارات مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى
سبق

حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.

وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:29 PM

تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى

منها: تفعيل 20 مجال تعاون و44 مبادرة وتشكيل 7 لجان تكاملية

A A A
خالد الشاماني - الرياض
0
1,499

حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.

وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.

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