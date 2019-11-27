تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى

حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.
وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.
تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى
خالد الشامانيسبق2019-11-27
حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.
وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:29 PM
تعرَّف على أبرز إنجازات "مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي" في دورته الأولى
حققت الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مجموعة من الأهداف التي وضعها البلدان الشقيقان لتوثيق التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات والقطاعات.
وتفصيلاً، جاء من أبرز إنجازات الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: تفعيل 20 مجال تعاون، و44 مبادرة من أصل 175 مبادرة للسنة الأولى، إضافة إلى تشكيل 7 لجان تكاملية، وبناء آليات عملها، وتحديد رؤسائها وتفعيلها، وإطلاق منصة متابعة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وفتح 4 مجالات جديدة، تواكب طموح البلدَيْن.