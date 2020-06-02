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"المدارية" تتحرك.. "الحصيني" عن طقس 72 ساعة: اندفاعات سحابية وأمطار هنا

قال: حالة تتحرك نواحي اليمن حيث البداية من الشرق فالوسط ثم الغرب.. كميات رطوبة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، تحرّك الحالة المدارية نواحي اليمن؛ حيث البداية من شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال 72 ساعة القادمة متوقع اندفاع كميات من الرطوبة وهي مادة السحاب نواحي جازان ونجران، ثم عسير، ثم الباحة، ثم مكة خاصة المرتفعات منها، والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدارية" تتحرك.. "الحصيني" عن طقس 72 ساعة: اندفاعات سحابية وأمطار هنا
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، تحرّك الحالة المدارية نواحي اليمن؛ حيث البداية من شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال 72 ساعة القادمة متوقع اندفاع كميات من الرطوبة وهي مادة السحاب نواحي جازان ونجران، ثم عسير، ثم الباحة، ثم مكة خاصة المرتفعات منها، والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة".

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:58 AM

"المدارية" تتحرك.. "الحصيني" عن طقس 72 ساعة: اندفاعات سحابية وأمطار هنا

قال: حالة تتحرك نواحي اليمن حيث البداية من الشرق فالوسط ثم الغرب.. كميات رطوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,673

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، تحرّك الحالة المدارية نواحي اليمن؛ حيث البداية من شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال 72 ساعة القادمة متوقع اندفاع كميات من الرطوبة وهي مادة السحاب نواحي جازان ونجران، ثم عسير، ثم الباحة، ثم مكة خاصة المرتفعات منها، والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة".

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