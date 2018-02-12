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وزير الثقافة يُعيّن "ميادة بدر" رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي

ضمن مساعي تطوير القطاع وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه

عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الأستاذة ميادة بدر رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي، ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية "كوردون بلو" في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دولياً.

وستتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

وستعمل على وضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، وستكون الهيئة الوليدة مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

وتأتي الهيئة الجديدة في إطار مشروع وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي بمختلف اتجاهاته الإبداعية، وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها الوزارة؛ لإدارة القطاعات الثقافية المكوّنة للمشهد الثقافي السعودي.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ميادة بدر هيئة فنون الطهي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يُعيّن "ميادة بدر" رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي
سبق

عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الأستاذة ميادة بدر رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي، ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية "كوردون بلو" في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دولياً.

وستتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

وستعمل على وضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، وستكون الهيئة الوليدة مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

وتأتي الهيئة الجديدة في إطار مشروع وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي بمختلف اتجاهاته الإبداعية، وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها الوزارة؛ لإدارة القطاعات الثقافية المكوّنة للمشهد الثقافي السعودي.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:15 PM

وزير الثقافة يُعيّن "ميادة بدر" رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي

ضمن مساعي تطوير القطاع وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الأستاذة ميادة بدر رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون الطهي، ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية "كوردون بلو" في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دولياً.

وستتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

وستعمل على وضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، وستكون الهيئة الوليدة مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

وتأتي الهيئة الجديدة في إطار مشروع وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي بمختلف اتجاهاته الإبداعية، وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها الوزارة؛ لإدارة القطاعات الثقافية المكوّنة للمشهد الثقافي السعودي.

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