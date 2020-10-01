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"روائع بودرة خرافي".. "الغذاء والدواء" تحذّر من المنتج: هذا ما وجدناه بعد التحليل

"الهيئة" نصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج بودرة تالك يحمل اسم "روائع بودرة خرافيRAWAE KHURAFI POWDER"، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت "الهيئة" أنها حلّلت عيناتٍ من منتجات بودرة " التالك " المتداولة في الأسواق المحلية بغرض التأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "روائع بودرة خرافي

RAWAE KHURAFI POWDER الذي يحمل رقم تشغيلة 002 وتاريخ صلاحية 02 / 2021 على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في أخطار صحية للمستهلك.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها "الهيئة"، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روائع بودرة خرافي".. "الغذاء والدواء" تحذّر من المنتج: هذا ما وجدناه بعد التحليل
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج بودرة تالك يحمل اسم "روائع بودرة خرافيRAWAE KHURAFI POWDER"، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت "الهيئة" أنها حلّلت عيناتٍ من منتجات بودرة " التالك " المتداولة في الأسواق المحلية بغرض التأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "روائع بودرة خرافي

RAWAE KHURAFI POWDER الذي يحمل رقم تشغيلة 002 وتاريخ صلاحية 02 / 2021 على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في أخطار صحية للمستهلك.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها "الهيئة"، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:22 PM

"روائع بودرة خرافي".. "الغذاء والدواء" تحذّر من المنتج: هذا ما وجدناه بعد التحليل

"الهيئة" نصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج بودرة تالك يحمل اسم "روائع بودرة خرافيRAWAE KHURAFI POWDER"، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت "الهيئة" أنها حلّلت عيناتٍ من منتجات بودرة " التالك " المتداولة في الأسواق المحلية بغرض التأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "روائع بودرة خرافي

RAWAE KHURAFI POWDER الذي يحمل رقم تشغيلة 002 وتاريخ صلاحية 02 / 2021 على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في أخطار صحية للمستهلك.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها "الهيئة"، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .

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