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شاهد.. "السديس" يشارك في تطييب الكعبة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب

توفره الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وفق جدول زمني يستمر على مدار العام

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.


وفق ما نشره اليوم الأحد موقع "شؤون الحرمين" تقوم الرئاسة بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقاً من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة-حفظها الله- الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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شاهد.. "السديس" يشارك في تطييب الكعبة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب
سبق

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.


وفق ما نشره اليوم الأحد موقع "شؤون الحرمين" تقوم الرئاسة بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقاً من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة-حفظها الله- الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:54 PM

شاهد.. "السديس" يشارك في تطييب الكعبة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب

توفره الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وفق جدول زمني يستمر على مدار العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.


وفق ما نشره اليوم الأحد موقع "شؤون الحرمين" تقوم الرئاسة بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقاً من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة-حفظها الله- الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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