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جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"

فريدة بمستشفى شرق.. توصيل رقعة من المثانة البولية بالحالب الأيسر

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.

هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.

وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.

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جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"
سبق

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.

هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.

وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:28 AM

جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"

فريدة بمستشفى شرق.. توصيل رقعة من المثانة البولية بالحالب الأيسر

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محمد حضاض - جدة
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تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.

هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.

وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.

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