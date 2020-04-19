النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يدعو مسلمي أمريكا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء شهر رمضان

قال: أئمة المساجد سيلتزمون بالإجراءات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، لمنع انتشار فيروس كورونا، أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، حسبما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيعاملون بنفس الصرامة، التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال "ترامب" خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق، وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أئمة المساجد سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال "ترامب": "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وشهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام يأتي بعد عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ترامب" يدعو مسلمي أمريكا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء شهر رمضان
سبق

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، لمنع انتشار فيروس كورونا، أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، حسبما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيعاملون بنفس الصرامة، التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال "ترامب" خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق، وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أئمة المساجد سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال "ترامب": "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وشهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام يأتي بعد عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:53 PM

"ترامب" يدعو مسلمي أمريكا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء شهر رمضان

قال: أئمة المساجد سيلتزمون بالإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,481

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، لمنع انتشار فيروس كورونا، أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، حسبما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طُلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل على ما يبدو ما إذا كان المسلمون سيعاملون بنفس الصرامة، التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال "ترامب" خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق، وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أئمة المساجد سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال "ترامب": "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وشهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام يأتي بعد عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة