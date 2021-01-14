"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "

"صندوق الاستثمارات" أشار إلى عدم معرفته سبب الإجراء

علق موقع "تويتر" اليوم (الخميس) عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.



وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، ذكر أنه رصد نشاطاً مريباً من قبل هذا الحساب".



وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى أن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.