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"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "

"صندوق الاستثمارات" أشار إلى عدم معرفته سبب الإجراء

علق موقع "تويتر" اليوم (الخميس) عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، ذكر أنه رصد نشاطاً مريباً من قبل هذا الحساب".

وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى أن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.

روسيا تويتر فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "
سبق

علق موقع "تويتر" اليوم (الخميس) عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، ذكر أنه رصد نشاطاً مريباً من قبل هذا الحساب".

وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى أن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:40 PM

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "

"صندوق الاستثمارات" أشار إلى عدم معرفته سبب الإجراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,258

علق موقع "تويتر" اليوم (الخميس) عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، ذكر أنه رصد نشاطاً مريباً من قبل هذا الحساب".

وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى أن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.

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