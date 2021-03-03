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ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المتحور في تونس إلى 5

4 منهم من عائلة واحدة

أفاد مدير معهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، اليوم (الأربعاء)، بارتفاع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية إلى 5 حالات موزعة على ولايات تونس الكبرى والقصرين وبنزرت.

وأشار إلى أن السلطات تتأكد حالياً من حالات أخرى باعتماد تقنية التقطيع الجيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "الوزير" أنه توجد خصوصيات لانتشار السلالة البريطانية، وفي المقابل هناك تراجع في عدد الاصابات بالفيروس عموماً، وأن الوضع يتسم بالاستقرار.

وبين أن الإصابات بالسلالة البريطانية كلها محلية، بينها عائلة كانت في اتصال مع شخص قادم من الخارج، وعلى إثر تواصلهم معه ظهرت السلالة.

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ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المتحور في تونس إلى 5
سبق

أفاد مدير معهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، اليوم (الأربعاء)، بارتفاع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية إلى 5 حالات موزعة على ولايات تونس الكبرى والقصرين وبنزرت.

وأشار إلى أن السلطات تتأكد حالياً من حالات أخرى باعتماد تقنية التقطيع الجيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "الوزير" أنه توجد خصوصيات لانتشار السلالة البريطانية، وفي المقابل هناك تراجع في عدد الاصابات بالفيروس عموماً، وأن الوضع يتسم بالاستقرار.

وبين أن الإصابات بالسلالة البريطانية كلها محلية، بينها عائلة كانت في اتصال مع شخص قادم من الخارج، وعلى إثر تواصلهم معه ظهرت السلالة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:50 PM

ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المتحور في تونس إلى 5

4 منهم من عائلة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مدير معهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، اليوم (الأربعاء)، بارتفاع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية إلى 5 حالات موزعة على ولايات تونس الكبرى والقصرين وبنزرت.

وأشار إلى أن السلطات تتأكد حالياً من حالات أخرى باعتماد تقنية التقطيع الجيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "الوزير" أنه توجد خصوصيات لانتشار السلالة البريطانية، وفي المقابل هناك تراجع في عدد الاصابات بالفيروس عموماً، وأن الوضع يتسم بالاستقرار.

وبين أن الإصابات بالسلالة البريطانية كلها محلية، بينها عائلة كانت في اتصال مع شخص قادم من الخارج، وعلى إثر تواصلهم معه ظهرت السلالة.

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