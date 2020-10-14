ثقب بمركز الإبصار وفقدان رؤية.. عملية نوعية بالطائف تعالج بصر خمسينية

استحوذت على اهتمام مجلة طب العيون العالمية عبر خبر نُشر في عددها الأخير

نجحت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل الطبي، في إجراء عملية جراحية نوعية لمعالجة بصر سيدة خمسينية، كانت تعاني ثقباً مزمناً بمركز الإبصار بشبكية العين، ما أدى إلى فقدانها الرؤية بدرجة شديدة.

الجراحة النوعية الحديثة التي أجريت في قسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وتكللت بالنجاح، ولله الحمد، استحوذت على اهتمام مجلة طب العيون العالمية، حيث نشرت خبراً عنها في عددها الجاري.

وأوضحت "صحة الطائف" أن العملية النوعية تم خلالها أخذ رقعة تحتوي على كامل طبقات الشبكية من عين المريضة وزراعتها بمركز الإبصار.

وبيّنت صحة الطائف، أن قسم العيون بالمجمع يمثل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف من خلال توافر أربع غرف عمليات بكامل الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء عمليات المياه البيضاء باستخدام تقنية "الزيبتو"، وكذلك جراحات انفصال الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة شرائح الكورتيزون، مشيرة إلى أنه تم استحداث جراحات عيون الأطفال التي تشمل المياه البيضاء والزرقاء للأطفال وعمليات الحول.