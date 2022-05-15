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"القصبي" يرعى غداً الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء "التعاون الإسلامي"

يعقد تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا"

يرعى وزير الإعلام المكلّف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد السبت 23 رمضان 1441 الموافق 16 مايو 2020، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

ويعقد الملتقى بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار؛ ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذاً لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" زايد سلطان عبدالله؛ بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وثمّن رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه جلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.

ماجد بن عبدالله القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يرعى غداً الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء "التعاون الإسلامي"
سبق

يرعى وزير الإعلام المكلّف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد السبت 23 رمضان 1441 الموافق 16 مايو 2020، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

ويعقد الملتقى بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار؛ ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذاً لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" زايد سلطان عبدالله؛ بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وثمّن رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه جلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:38 PM

"القصبي" يرعى غداً الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء "التعاون الإسلامي"

يعقد تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى وزير الإعلام المكلّف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد السبت 23 رمضان 1441 الموافق 16 مايو 2020، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

ويعقد الملتقى بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار؛ ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذاً لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" زايد سلطان عبدالله؛ بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وثمّن رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه جلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.

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