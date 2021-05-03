أكد تطبيق "توكلنا" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن مقاعد الطائرة بعد العيد، محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، وهي: محصن جرعتين، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ، بالتزامن مع استمرار قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442، الموافق 17 مايو 2021م
.
وقال تطبيق "توكلنا" في تغريدة أخرى: "بالتحصين تكونون مستعدين، خذ الخطوة، احجز موعدك، وغيّر حالتك لمُحصّن عبر خدمة حجز موعد لقاح كورونا في تطبيق توكلنا".
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"توكلنا": مقاعد الطيران بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر
تشمل: : "محصن جرعتين" و"محصن جرعة أولى" و"محصن متعافٍ"
أكد تطبيق "توكلنا" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن مقاعد الطائرة بعد العيد، محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، وهي: محصن جرعتين، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ، بالتزامن مع استمرار قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442، الموافق 17 مايو 2021م
.
وقال تطبيق "توكلنا" في تغريدة أخرى: "بالتحصين تكونون مستعدين، خذ الخطوة، احجز موعدك، وغيّر حالتك لمُحصّن عبر خدمة حجز موعد لقاح كورونا في تطبيق توكلنا".
أكد تطبيق "توكلنا" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن مقاعد الطائرة بعد العيد، محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، وهي: محصن جرعتين، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ، بالتزامن مع استمرار قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442، الموافق 17 مايو 2021م
"توكلنا": مقاعد الطيران بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر
تشمل: : "محصن جرعتين" و"محصن جرعة أولى" و"محصن متعافٍ"
أكد تطبيق "توكلنا" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن مقاعد الطائرة بعد العيد، محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، وهي: محصن جرعتين، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ، بالتزامن مع استمرار قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442، الموافق 17 مايو 2021م
.
وقال تطبيق "توكلنا" في تغريدة أخرى: "بالتحصين تكونون مستعدين، خذ الخطوة، احجز موعدك، وغيّر حالتك لمُحصّن عبر خدمة حجز موعد لقاح كورونا في تطبيق توكلنا".