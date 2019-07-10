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بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.."جيل" يشارك في تدريبات الاتحاد

انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.

والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.."جيل" يشارك في تدريبات الاتحاد
سبق

انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.

والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
09:38 PM

بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.."جيل" يشارك في تدريبات الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، الجمعة، في تدريبات فريقه خلال معسكره المقام حالياً في أبها، بعد وصوله إلى السعودية قادماً من بلاده.

والتحق لاعب الوسط بتدريبات فريقه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" التي أكدت سلامته من الوباء وقدرته على المشاركة برفقة زملائه في التدريبات.

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