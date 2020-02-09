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حادث مأساوي بجازان.. الأم قادت المركبة فدهست زوجها ورضيعتها والأخيرة توفيت

في واقعة باشرها الهلال الأحمر بـ"بيش" بعد بلاغ ناقلًا الأب إلى المستشفى في حالة حرجة

باشر مرور محافظة بيش، إجراءاته، على خلفية حادث مروري نتج عنه مصرع طفلة وإصابة والدها إصابة بالغة؛ وذلك على الكورنيش؛ بينما تحقق الجهات الأمنية.

وبيّنت المعلومات أن الأم كانت تقود مركبة الأسرة، ودهست زوجها وطفلتها، وتوفيت طفلتها ونقل الزوج لمستشفى بجازان.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) تَلَقّت بلاغًا عن حادث دهس وقع على كورنيش بحر محافظة بيش عند الساعة 8:41 مساء أمس السبت.

وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقة إسعاف بيش، وعند وصولها وجدت شخصًا بإصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام".

وتابع: "حسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث أن طفلة رضيعة أيضًا، تعرضت للدهس في نفس الحادث ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".

مرور محافظة بيش حادث مروري كورنيش بحر محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مأساوي بجازان.. الأم قادت المركبة فدهست زوجها ورضيعتها والأخيرة توفيت
سبق

باشر مرور محافظة بيش، إجراءاته، على خلفية حادث مروري نتج عنه مصرع طفلة وإصابة والدها إصابة بالغة؛ وذلك على الكورنيش؛ بينما تحقق الجهات الأمنية.

وبيّنت المعلومات أن الأم كانت تقود مركبة الأسرة، ودهست زوجها وطفلتها، وتوفيت طفلتها ونقل الزوج لمستشفى بجازان.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) تَلَقّت بلاغًا عن حادث دهس وقع على كورنيش بحر محافظة بيش عند الساعة 8:41 مساء أمس السبت.

وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقة إسعاف بيش، وعند وصولها وجدت شخصًا بإصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام".

وتابع: "حسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث أن طفلة رضيعة أيضًا، تعرضت للدهس في نفس الحادث ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:37 PM

حادث مأساوي بجازان.. الأم قادت المركبة فدهست زوجها ورضيعتها والأخيرة توفيت

في واقعة باشرها الهلال الأحمر بـ"بيش" بعد بلاغ ناقلًا الأب إلى المستشفى في حالة حرجة

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محمد المواسي - جازان
13
27,190

باشر مرور محافظة بيش، إجراءاته، على خلفية حادث مروري نتج عنه مصرع طفلة وإصابة والدها إصابة بالغة؛ وذلك على الكورنيش؛ بينما تحقق الجهات الأمنية.

وبيّنت المعلومات أن الأم كانت تقود مركبة الأسرة، ودهست زوجها وطفلتها، وتوفيت طفلتها ونقل الزوج لمستشفى بجازان.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) تَلَقّت بلاغًا عن حادث دهس وقع على كورنيش بحر محافظة بيش عند الساعة 8:41 مساء أمس السبت.

وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقة إسعاف بيش، وعند وصولها وجدت شخصًا بإصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام".

وتابع: "حسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث أن طفلة رضيعة أيضًا، تعرضت للدهس في نفس الحادث ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".

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