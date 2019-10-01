اليوم .. أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.42%

بقيمة 25 سنتاً وبلغت 59.50 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت، تسليم ديسمبر، اليوم، بقيمة 25 سنتاً وبنسبة 0.42%، إلى 59.50 دولار أمريكي.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر، اليوم، بمقدار 25 سنتاً ونسبة 0.46% إلى 54.32 دولار أمريكي.