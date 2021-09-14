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قاضي انفجار ميناء بيروت يستدعي رئيس الحكومة السابق للتحقيق

"دياب" امتنع عن المثول أمام المحقق من قبل

وقع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم "الثلاثاء"؛ مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأحالها على النيابة العامة التمييزية لتنفيذها.

وتقضي المذكرة بإحضار "دياب" إلى مكتبه لاستجوابه كمدعى عليه في جلسة يعقدها في 20 سبتمبر الجاري؛ وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وصدرت المذكرة الجديدة غداة عقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها، وتغيير مكان إقامة "دياب"، وانتقاله من مقر رئاسة الحكومة في السراي الحكومي، إلى منزله في تلة الخياط.

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قاضي انفجار ميناء بيروت يستدعي رئيس الحكومة السابق للتحقيق
سبق

وقع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم "الثلاثاء"؛ مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأحالها على النيابة العامة التمييزية لتنفيذها.

وتقضي المذكرة بإحضار "دياب" إلى مكتبه لاستجوابه كمدعى عليه في جلسة يعقدها في 20 سبتمبر الجاري؛ وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وصدرت المذكرة الجديدة غداة عقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها، وتغيير مكان إقامة "دياب"، وانتقاله من مقر رئاسة الحكومة في السراي الحكومي، إلى منزله في تلة الخياط.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:23 PM

قاضي انفجار ميناء بيروت يستدعي رئيس الحكومة السابق للتحقيق

"دياب" امتنع عن المثول أمام المحقق من قبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم "الثلاثاء"؛ مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأحالها على النيابة العامة التمييزية لتنفيذها.

وتقضي المذكرة بإحضار "دياب" إلى مكتبه لاستجوابه كمدعى عليه في جلسة يعقدها في 20 سبتمبر الجاري؛ وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وصدرت المذكرة الجديدة غداة عقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها، وتغيير مكان إقامة "دياب"، وانتقاله من مقر رئاسة الحكومة في السراي الحكومي، إلى منزله في تلة الخياط.

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