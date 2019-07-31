جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا

طالبت بإحضار الوثائق والمستندات للمطابقة من 17 إلى 28 من ذي الحجة

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وأهابت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.