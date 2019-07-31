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جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا

طالبت بإحضار الوثائق والمستندات للمطابقة من 17 إلى 28 من ذي الحجة

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وأهابت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

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جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا
سبق

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وأهابت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:11 AM

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا

طالبت بإحضار الوثائق والمستندات للمطابقة من 17 إلى 28 من ذي الحجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وأهابت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,334
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,419
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,404
29 مليار ..

29 مليار ..

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19,232

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