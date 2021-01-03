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"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن

اشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية

أعلن نادي الهلال غياب الثنائي محمـد كنـو وعبدالله عطيف عن المشاركة في تدريبات الفريق، اليوم الأحد، نظير إصابتهما بالإنفلونزا، فيما شارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية.

وفي التفاصيل، عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم المدير الفني رازفان لوشيسكو راحة لمدة يومين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وتواجد اللاعب محمد جحفلي في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث سيجري كشفاً مساء اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية عصر غداً الاثنين؛ وذلك في مقر النادي، استعداداً لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نادي الهلال محمـد كنـو عبدالله عطيف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن
سبق

أعلن نادي الهلال غياب الثنائي محمـد كنـو وعبدالله عطيف عن المشاركة في تدريبات الفريق، اليوم الأحد، نظير إصابتهما بالإنفلونزا، فيما شارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية.

وفي التفاصيل، عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم المدير الفني رازفان لوشيسكو راحة لمدة يومين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وتواجد اللاعب محمد جحفلي في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث سيجري كشفاً مساء اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية عصر غداً الاثنين؛ وذلك في مقر النادي، استعداداً لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
08:28 PM

"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن

اشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال غياب الثنائي محمـد كنـو وعبدالله عطيف عن المشاركة في تدريبات الفريق، اليوم الأحد، نظير إصابتهما بالإنفلونزا، فيما شارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية.

وفي التفاصيل، عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم المدير الفني رازفان لوشيسكو راحة لمدة يومين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

وتواجد اللاعب محمد جحفلي في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث سيجري كشفاً مساء اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية عصر غداً الاثنين؛ وذلك في مقر النادي، استعداداً لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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