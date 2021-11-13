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أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني

تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي"

كشفت دراسات لمؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دبي، وصل لأعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

ووفقًا للبيانات الأولية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، وصل متوسط الإشغال الفندقي في دبي، إلى نحو 81.6%؛ مما يؤكد أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، والذي بلغ نحو 776 ريالًا سعوديًّا تقريبًا.

ووصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 ريالًا سعوديًّا تقريبًا خلال أكتوبر 2021، وجاءت القاهرة -حسب مؤشرات الإشغال الصادرة من السياحة المصرية- في المركز الثاني في أعلى إشغال فندقي لشهر أكتوبر.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي؛ في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني
سبق

كشفت دراسات لمؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دبي، وصل لأعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

ووفقًا للبيانات الأولية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، وصل متوسط الإشغال الفندقي في دبي، إلى نحو 81.6%؛ مما يؤكد أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، والذي بلغ نحو 776 ريالًا سعوديًّا تقريبًا.

ووصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 ريالًا سعوديًّا تقريبًا خلال أكتوبر 2021، وجاءت القاهرة -حسب مؤشرات الإشغال الصادرة من السياحة المصرية- في المركز الثاني في أعلى إشغال فندقي لشهر أكتوبر.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي؛ في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:16 PM

أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني

تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي"

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خالد خليل - الرياض
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كشفت دراسات لمؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دبي، وصل لأعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

ووفقًا للبيانات الأولية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، وصل متوسط الإشغال الفندقي في دبي، إلى نحو 81.6%؛ مما يؤكد أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، والذي بلغ نحو 776 ريالًا سعوديًّا تقريبًا.

ووصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 ريالًا سعوديًّا تقريبًا خلال أكتوبر 2021، وجاءت القاهرة -حسب مؤشرات الإشغال الصادرة من السياحة المصرية- في المركز الثاني في أعلى إشغال فندقي لشهر أكتوبر.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي؛ في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,414
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,149
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,206

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