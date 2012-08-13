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محاضر إسلامي نيجيري: برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يحقق التعاون والتعارف

الاستضافة فوق ما يتخيلها الإنسان ابتداءً من الاستقبال في المطار وصولاً إلى مكة

أكد المحاضر بكلية التربية الإسلامية بجمهورية نيجيريا محمد رابع عمر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يحقق التعاون والتعارف المذكورين في القرآن الكريم.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ, حيث يتجاوز عدد الضيوف 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة من مختلف قارات العالم.
وقال محمد رابع أن الاستضافة فوق ما يتخيلها الإنسان، ابتداءً من الاستقبال في المطار وصولاً إلى مكة المكرمة، حيث الخدمات المتنوعة والضيافة الملكية الكريمة، فجزى الله حكومة المملكة وشعبها على عطائها غير المستغرب.
وشدد "محمد عمر" على أن اجتماع المسلمين في هذا البرنامج المبارك ذو تأثير كبير في نفوس المستضافين، لاسيما وهو يحقق التعارف والتعاون المذكورين في القرآن الكريم مستدلا بقوله تعالى: {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}، وكذلك: {وتعاونوا على البر والتقوى}.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته السديدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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محاضر إسلامي نيجيري: برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يحقق التعاون والتعارف
سبق

أكد المحاضر بكلية التربية الإسلامية بجمهورية نيجيريا محمد رابع عمر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يحقق التعاون والتعارف المذكورين في القرآن الكريم.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ, حيث يتجاوز عدد الضيوف 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة من مختلف قارات العالم.
وقال محمد رابع أن الاستضافة فوق ما يتخيلها الإنسان، ابتداءً من الاستقبال في المطار وصولاً إلى مكة المكرمة، حيث الخدمات المتنوعة والضيافة الملكية الكريمة، فجزى الله حكومة المملكة وشعبها على عطائها غير المستغرب.
وشدد "محمد عمر" على أن اجتماع المسلمين في هذا البرنامج المبارك ذو تأثير كبير في نفوس المستضافين، لاسيما وهو يحقق التعارف والتعاون المذكورين في القرآن الكريم مستدلا بقوله تعالى: {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}، وكذلك: {وتعاونوا على البر والتقوى}.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته السديدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
06:50 PM

محاضر إسلامي نيجيري: برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج يحقق التعاون والتعارف

الاستضافة فوق ما يتخيلها الإنسان ابتداءً من الاستقبال في المطار وصولاً إلى مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أكد المحاضر بكلية التربية الإسلامية بجمهورية نيجيريا محمد رابع عمر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يحقق التعاون والتعارف المذكورين في القرآن الكريم.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ, حيث يتجاوز عدد الضيوف 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة من مختلف قارات العالم.
وقال محمد رابع أن الاستضافة فوق ما يتخيلها الإنسان، ابتداءً من الاستقبال في المطار وصولاً إلى مكة المكرمة، حيث الخدمات المتنوعة والضيافة الملكية الكريمة، فجزى الله حكومة المملكة وشعبها على عطائها غير المستغرب.
وشدد "محمد عمر" على أن اجتماع المسلمين في هذا البرنامج المبارك ذو تأثير كبير في نفوس المستضافين، لاسيما وهو يحقق التعارف والتعاون المذكورين في القرآن الكريم مستدلا بقوله تعالى: {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}، وكذلك: {وتعاونوا على البر والتقوى}.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته السديدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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