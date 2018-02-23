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طائرة الهلال تهزم "أهلي البحرين" وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الهلال الأول لكرة الطائرة لدور نصف النهائي من البطولة العربية الـ36 للأندية الأبطال لكرة الطائرة بعد أن تغلب على فريق نادي "الأهلي البحريني" بثلاثة أشواط مقابل شوط، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة نادي الترجي بجمهورية تونس، وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي:-

الشوط الأول "19" - "25"، الشوط الثاني "25" - "22"، الشوط الثالث "25" - "21" والشوط الرابع "25" - "18"، ومثل فريق الهلال كل من: أحمد البخيت، خليل حجي، موفق المطيري، نواف البخيت، محمد بكر، عبدالرحمن الدوسري، وعبدالعزيز الحربي،عبدالله الزهراني، حسن الوثلان، هيروشي، رايدل بوي، أسامة الزهراني وإبراهيم المعيقل."

هذا وينتظر فريق الهلال لقاء فريقي الريان القطري والسيب العماني لمعرفة من سيواجه في نصف النهائي الذي سيقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ السبت.

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طائرة الهلال تهزم "أهلي البحرين" وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية
سبق

تأهل فريق الهلال الأول لكرة الطائرة لدور نصف النهائي من البطولة العربية الـ36 للأندية الأبطال لكرة الطائرة بعد أن تغلب على فريق نادي "الأهلي البحريني" بثلاثة أشواط مقابل شوط، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة نادي الترجي بجمهورية تونس، وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي:-

الشوط الأول "19" - "25"، الشوط الثاني "25" - "22"، الشوط الثالث "25" - "21" والشوط الرابع "25" - "18"، ومثل فريق الهلال كل من: أحمد البخيت، خليل حجي، موفق المطيري، نواف البخيت، محمد بكر، عبدالرحمن الدوسري، وعبدالعزيز الحربي،عبدالله الزهراني، حسن الوثلان، هيروشي، رايدل بوي، أسامة الزهراني وإبراهيم المعيقل."

هذا وينتظر فريق الهلال لقاء فريقي الريان القطري والسيب العماني لمعرفة من سيواجه في نصف النهائي الذي سيقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ السبت.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
06:26 PM

طائرة الهلال تهزم "أهلي البحرين" وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق الهلال الأول لكرة الطائرة لدور نصف النهائي من البطولة العربية الـ36 للأندية الأبطال لكرة الطائرة بعد أن تغلب على فريق نادي "الأهلي البحريني" بثلاثة أشواط مقابل شوط، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة نادي الترجي بجمهورية تونس، وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي:-

الشوط الأول "19" - "25"، الشوط الثاني "25" - "22"، الشوط الثالث "25" - "21" والشوط الرابع "25" - "18"، ومثل فريق الهلال كل من: أحمد البخيت، خليل حجي، موفق المطيري، نواف البخيت، محمد بكر، عبدالرحمن الدوسري، وعبدالعزيز الحربي،عبدالله الزهراني، حسن الوثلان، هيروشي، رايدل بوي، أسامة الزهراني وإبراهيم المعيقل."

هذا وينتظر فريق الهلال لقاء فريقي الريان القطري والسيب العماني لمعرفة من سيواجه في نصف النهائي الذي سيقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ السبت.

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