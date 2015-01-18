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خذوا الحيطة أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالدوادمي والقويعية وعفيف

حملته "أمن الطرق" منوهة إلى ما قد تشهده المنطقة من "رياح وأتربة مثارة"

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من "الدوادمي- القويعية- عفيف"، مشيرة إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، ووفق ما وردها من مصدر رسمي، أن الرياح والأتربة قد يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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خذوا الحيطة أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالدوادمي والقويعية وعفيف
سبق

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من "الدوادمي- القويعية- عفيف"، مشيرة إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، ووفق ما وردها من مصدر رسمي، أن الرياح والأتربة قد يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:31 AM

خذوا الحيطة أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالدوادمي والقويعية وعفيف

حملته "أمن الطرق" منوهة إلى ما قد تشهده المنطقة من "رياح وأتربة مثارة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من "الدوادمي- القويعية- عفيف"، مشيرة إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة.

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، ووفق ما وردها من مصدر رسمي، أن الرياح والأتربة قد يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,659
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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