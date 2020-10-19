النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوجة الرئيس الفرنسي تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

لم تظهر عليها الأعراض إلى الآن

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) أن السيدة الأولى بريجيت ماكرون ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام؛ بعد اتصالها بشخص جرى تشخيص إصابته بـ "كوفيد -19".

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز" أن بريجيت ماكرون كانت على اتصال الخميس الماضي بشخص ثبتت إصابته بفيروس "كوفيد –19" اليوم وتظهر عليه أعراض المرض.

وبين أنه وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أنها ليس لديها أعراض المرض في هذه المرحلة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
زوجة الرئيس الفرنسي تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"
سبق

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) أن السيدة الأولى بريجيت ماكرون ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام؛ بعد اتصالها بشخص جرى تشخيص إصابته بـ "كوفيد -19".

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز" أن بريجيت ماكرون كانت على اتصال الخميس الماضي بشخص ثبتت إصابته بفيروس "كوفيد –19" اليوم وتظهر عليه أعراض المرض.

وبين أنه وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أنها ليس لديها أعراض المرض في هذه المرحلة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:07 PM

زوجة الرئيس الفرنسي تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

لم تظهر عليها الأعراض إلى الآن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,404

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) أن السيدة الأولى بريجيت ماكرون ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام؛ بعد اتصالها بشخص جرى تشخيص إصابته بـ "كوفيد -19".

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز" أن بريجيت ماكرون كانت على اتصال الخميس الماضي بشخص ثبتت إصابته بفيروس "كوفيد –19" اليوم وتظهر عليه أعراض المرض.

وبين أنه وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أنها ليس لديها أعراض المرض في هذه المرحلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,514

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة