النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في افتتاح الجولة 14 من دوري ممتاز السلة.. القمة تجمع أحد والاتحاد

الوحدة في ضيافة الهلال والإثارة تجمع النصر والأنصار

تستأنف غداً الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة، بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة.
فعلى صالة هيئة الرياضة في المدينة يلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، فالأنصار يأتي سابعاً برصيد 18 نقطة، في المقابل النصر يأتي وصيفًا برصيد 24 نقطة.
وعلى ذات الصالة يلعب أحد والاتحاد في أقوى لقاءات الجولة، خصوصاً وأنها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق وتمثل مبارياتهما كلاسيكو كرة السلة، فأحد يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة والاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض، ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والوحدة يأتي بالمركز الثامن برصيد 16نقطة.
وفي الأحساء يلعب الشروق مع الفتح في لقاء من طرف واحد، الفتح الذي يأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، في المقابل الشروق في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة وبدون أي انتصار.
وفي جدة يلعب الأهلي وأبها، في لقاء رد الاعتبار للأهلي بعد فوز أبها ذهاباً، ويسعى الأهلي الذي لديه 20 نقطة لتعويض خسارة الفتح والعودة للمركز الثالث، في المقابل أبها بالمركز قبل الأخير بـ14نقطة.

الدوري الممتاز لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في افتتاح الجولة 14 من دوري ممتاز السلة.. القمة تجمع أحد والاتحاد
سبق

تستأنف غداً الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة، بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة.
فعلى صالة هيئة الرياضة في المدينة يلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، فالأنصار يأتي سابعاً برصيد 18 نقطة، في المقابل النصر يأتي وصيفًا برصيد 24 نقطة.
وعلى ذات الصالة يلعب أحد والاتحاد في أقوى لقاءات الجولة، خصوصاً وأنها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق وتمثل مبارياتهما كلاسيكو كرة السلة، فأحد يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة والاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض، ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والوحدة يأتي بالمركز الثامن برصيد 16نقطة.
وفي الأحساء يلعب الشروق مع الفتح في لقاء من طرف واحد، الفتح الذي يأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، في المقابل الشروق في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة وبدون أي انتصار.
وفي جدة يلعب الأهلي وأبها، في لقاء رد الاعتبار للأهلي بعد فوز أبها ذهاباً، ويسعى الأهلي الذي لديه 20 نقطة لتعويض خسارة الفتح والعودة للمركز الثالث، في المقابل أبها بالمركز قبل الأخير بـ14نقطة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
06:35 PM

في افتتاح الجولة 14 من دوري ممتاز السلة.. القمة تجمع أحد والاتحاد

الوحدة في ضيافة الهلال والإثارة تجمع النصر والأنصار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
102

تستأنف غداً الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة، بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة.
فعلى صالة هيئة الرياضة في المدينة يلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، فالأنصار يأتي سابعاً برصيد 18 نقطة، في المقابل النصر يأتي وصيفًا برصيد 24 نقطة.
وعلى ذات الصالة يلعب أحد والاتحاد في أقوى لقاءات الجولة، خصوصاً وأنها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق وتمثل مبارياتهما كلاسيكو كرة السلة، فأحد يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة والاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض، ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والوحدة يأتي بالمركز الثامن برصيد 16نقطة.
وفي الأحساء يلعب الشروق مع الفتح في لقاء من طرف واحد، الفتح الذي يأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، في المقابل الشروق في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة وبدون أي انتصار.
وفي جدة يلعب الأهلي وأبها، في لقاء رد الاعتبار للأهلي بعد فوز أبها ذهاباً، ويسعى الأهلي الذي لديه 20 نقطة لتعويض خسارة الفتح والعودة للمركز الثالث، في المقابل أبها بالمركز قبل الأخير بـ14نقطة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة