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خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-

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خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:44 PM

خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
1,622

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-

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