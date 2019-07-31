خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-
خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-31
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:44 PM
خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء "أردوغان" في وفاة "الأمير بندر"
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله .-