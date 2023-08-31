فيديو مرعب.. كارثة نزلت على هذه الأسرة أثناء تناول الطعام

"الطفل الصغير" هو الوحيد الذي شعر بما سيحدث بعد ثوان

الطفل الصغير فقط هو من شعر بما سيحدث بعد ثوان، حتى أنه كان يرفع رأسه ويتلفت حوله، لكن هذه العائلة الفيتنامية نجت كلها من كارثة محققة أثناء تناول طعام العشاء، حين سقطت عليهم مروحة من السقف.

وتحت عنوان "نجوا بمعجرة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع يوم 8 يوليو في منزل الأسرة بمحافظة باك ننه، شمالي فيتنام.

وتُظهر اللقطات المرعبة أسرة مكونة من ستة أفراد جالسين على الأرض لتناول العشاء، كان الجميع مشغولين بتناول الطعام، إلا الطفل الصغير الذي بدا أنه يسمع صوت ضجيج قادم من سقف الغرفة، فراح يرفع رأسه وينظر نحو السقف، وفجأة سقطت مروحة السقف على الأسرة، كانت شفرات المروحة القاتلة بين الطفل واثنين من أفراد الأسرة بجواره.

وعقب السقوط المميت، اندفعت أم الطفل نحو صغيرها تطمئن عليه، وتفحص رأسه ووجهه وجسده، ويقف الصغير على قدميه ويسير دون أي إصابات، بينما يرفع فرد آخر من العائلة المروحة ويبعدها.

قال أحد أفراد الأسرة: "كانت الأسرة بأكملها تتناول الطعام عندما سقطت مروحة السقف بيننا. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".

وعقب نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، شعر المشاهدون بالارتياح لعدم إصابة الأسرة بأذى، كتب أحد المعلقين: "واو! سعيد جدا أن أحدًا لم يصب بأذى !! الحادث فظيع، بينما قال مستخدم آخر: "أنا سعيد لأنه لم يصب أحد بأذى".