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لمواجهة الحالات الطارئة.. "موارد الرياض" تنفذ 30 خطة إخلاء في مراكز الإيواء

شملت محاضرات توعوية لتدريب فرق الأمن والسلامة والتطبيق على أرض الواقع

نفذت وحدات الأمن والسلامة في دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام والثلاثة أشهر الماضية أكثر من 30 خطة إخلاء ومكافحة حريق للمستفيدين من الرعاية والكادر الوظيفي العامل معهم.

وتفصيلاً، اشتملت جميع الخطط المنفذة على محاضرات توعوية في بدايتها لتدريب فرق الأمن والسلامة بالفروع على آلية إعداد خطة الإخلاء وتطبيقها على أرض الواقع خلال 90 ثانية بمشاركة المستهدفين داخل المنشأة لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الإعلان للمستفيدين عن يوم تنفيذ الخطة الافتراضية عن طريق شاشات العرض مع الاستعداد لها وتجهيز الإسعافات الأولية وتوزيع المنشورات الخاصة عن السلامة في العمل وحرائق الكهرباء وحوادث المصاعد الكهربائية والمخاطر، وفي نهاية الخطة يبدأ التنفيذ الفعلي لعملية الإخلاء والحريق الوهمي بمشاركة جميع المستفيدين والكادر الوظيفي وفق خطة علمية ومدروسة تضمن التصرف الصحيح للمستهدفين أثناء الحدث.

يُذكر أن جميع هذه الخطط تم تنفيذها بالتعاون مع الدفاع المدني بهدف حماية المستفيدين وتشكيل فريق طوارئ متكامل في كل فرع استعدادًا لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال ربط الموظفين والإدارات المساندة الواجب وجودها أثناء الحدث وتوضيح المهام المناطة بكل منها.

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لمواجهة الحالات الطارئة.. "موارد الرياض" تنفذ 30 خطة إخلاء في مراكز الإيواء
سبق

نفذت وحدات الأمن والسلامة في دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام والثلاثة أشهر الماضية أكثر من 30 خطة إخلاء ومكافحة حريق للمستفيدين من الرعاية والكادر الوظيفي العامل معهم.

وتفصيلاً، اشتملت جميع الخطط المنفذة على محاضرات توعوية في بدايتها لتدريب فرق الأمن والسلامة بالفروع على آلية إعداد خطة الإخلاء وتطبيقها على أرض الواقع خلال 90 ثانية بمشاركة المستهدفين داخل المنشأة لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الإعلان للمستفيدين عن يوم تنفيذ الخطة الافتراضية عن طريق شاشات العرض مع الاستعداد لها وتجهيز الإسعافات الأولية وتوزيع المنشورات الخاصة عن السلامة في العمل وحرائق الكهرباء وحوادث المصاعد الكهربائية والمخاطر، وفي نهاية الخطة يبدأ التنفيذ الفعلي لعملية الإخلاء والحريق الوهمي بمشاركة جميع المستفيدين والكادر الوظيفي وفق خطة علمية ومدروسة تضمن التصرف الصحيح للمستهدفين أثناء الحدث.

يُذكر أن جميع هذه الخطط تم تنفيذها بالتعاون مع الدفاع المدني بهدف حماية المستفيدين وتشكيل فريق طوارئ متكامل في كل فرع استعدادًا لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال ربط الموظفين والإدارات المساندة الواجب وجودها أثناء الحدث وتوضيح المهام المناطة بكل منها.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
11:17 PM

لمواجهة الحالات الطارئة.. "موارد الرياض" تنفذ 30 خطة إخلاء في مراكز الإيواء

شملت محاضرات توعوية لتدريب فرق الأمن والسلامة والتطبيق على أرض الواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت وحدات الأمن والسلامة في دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام والثلاثة أشهر الماضية أكثر من 30 خطة إخلاء ومكافحة حريق للمستفيدين من الرعاية والكادر الوظيفي العامل معهم.

وتفصيلاً، اشتملت جميع الخطط المنفذة على محاضرات توعوية في بدايتها لتدريب فرق الأمن والسلامة بالفروع على آلية إعداد خطة الإخلاء وتطبيقها على أرض الواقع خلال 90 ثانية بمشاركة المستهدفين داخل المنشأة لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الإعلان للمستفيدين عن يوم تنفيذ الخطة الافتراضية عن طريق شاشات العرض مع الاستعداد لها وتجهيز الإسعافات الأولية وتوزيع المنشورات الخاصة عن السلامة في العمل وحرائق الكهرباء وحوادث المصاعد الكهربائية والمخاطر، وفي نهاية الخطة يبدأ التنفيذ الفعلي لعملية الإخلاء والحريق الوهمي بمشاركة جميع المستفيدين والكادر الوظيفي وفق خطة علمية ومدروسة تضمن التصرف الصحيح للمستهدفين أثناء الحدث.

يُذكر أن جميع هذه الخطط تم تنفيذها بالتعاون مع الدفاع المدني بهدف حماية المستفيدين وتشكيل فريق طوارئ متكامل في كل فرع استعدادًا لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال ربط الموظفين والإدارات المساندة الواجب وجودها أثناء الحدث وتوضيح المهام المناطة بكل منها.

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