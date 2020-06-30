ولي العهد يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.