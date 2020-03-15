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للوقاية من "كورونا"  "تعليم الأفلاج" يقر إنهاء معاملات المراجعين إلكتروناً وهاتفياً

عبر منصة التواصل الموحدة وضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة

نفذت إدارة تعليم الأفلاج إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً .

وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا، بدأت إدارة تعليم الأفلاج في إضافة خدمة جديدة عبر منصة التواصل الموحدة الذي أطلقته الأسبوع الماضي بتمكين المراجعين إنهاء معاملاتهم عن بعد عن طريق التواصل الفوري أو التواصل عبر القنوات الرسمية للتواصل بالإدارة .

إدارة تعليم الأفلاج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للوقاية من "كورونا"  "تعليم الأفلاج" يقر إنهاء معاملات المراجعين إلكتروناً وهاتفياً
سبق

نفذت إدارة تعليم الأفلاج إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً .

وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا، بدأت إدارة تعليم الأفلاج في إضافة خدمة جديدة عبر منصة التواصل الموحدة الذي أطلقته الأسبوع الماضي بتمكين المراجعين إنهاء معاملاتهم عن بعد عن طريق التواصل الفوري أو التواصل عبر القنوات الرسمية للتواصل بالإدارة .

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
02:46 PM

للوقاية من "كورونا"  "تعليم الأفلاج" يقر إنهاء معاملات المراجعين إلكتروناً وهاتفياً

عبر منصة التواصل الموحدة وضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
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نفذت إدارة تعليم الأفلاج إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً .

وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا، بدأت إدارة تعليم الأفلاج في إضافة خدمة جديدة عبر منصة التواصل الموحدة الذي أطلقته الأسبوع الماضي بتمكين المراجعين إنهاء معاملاتهم عن بعد عن طريق التواصل الفوري أو التواصل عبر القنوات الرسمية للتواصل بالإدارة .

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