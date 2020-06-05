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العراق تسجل أعلى حصيلة يومية من مصابي "كورونا"

بأكثر من ألف مصاب ترفع الإجمالي إلى 9846

سجلت العراق 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9846 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، بأن "الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: (بغداد، والنجف، والبصرة، والسليمانية، وأربيل، وبابل، وكربلاء، وواسط، والديوانية، وذي قار، وكركوك، وديالى، وميسان، والمثنى، ودهوك، ونينوى، وصلاح الدين)".

وأضافت: أنه "تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 285 حالة وفاة، كما تم تسجيل 235 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4573 حالة".

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العراق تسجل أعلى حصيلة يومية من مصابي "كورونا"
سبق

سجلت العراق 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9846 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، بأن "الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: (بغداد، والنجف، والبصرة، والسليمانية، وأربيل، وبابل، وكربلاء، وواسط، والديوانية، وذي قار، وكركوك، وديالى، وميسان، والمثنى، ودهوك، ونينوى، وصلاح الدين)".

وأضافت: أنه "تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 285 حالة وفاة، كما تم تسجيل 235 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4573 حالة".

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
07:43 PM

العراق تسجل أعلى حصيلة يومية من مصابي "كورونا"

بأكثر من ألف مصاب ترفع الإجمالي إلى 9846

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجلت العراق 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9846 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، بأن "الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: (بغداد، والنجف، والبصرة، والسليمانية، وأربيل، وبابل، وكربلاء، وواسط، والديوانية، وذي قار، وكركوك، وديالى، وميسان، والمثنى، ودهوك، ونينوى، وصلاح الدين)".

وأضافت: أنه "تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 285 حالة وفاة، كما تم تسجيل 235 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4573 حالة".

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