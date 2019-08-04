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بعد تكساس وأوهايو.. إطلاق نار في شيكاغو يستهدف رواد حديقة

إصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة داغلس في الجزء الغربي من مدينة شيكاغو، اليوم (الأحد)، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار جاء من داخل سيارة سوداء من طراز شيفروليه كامارو.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتَيْ إطلاق نار أسفرتا عن مقتل وجرح العشرات؛ حيث قتل 26 شخصًا أمس في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر اليوم في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

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بعد تكساس وأوهايو.. إطلاق نار في شيكاغو يستهدف رواد حديقة
سبق

أصيب 7 أشخاص خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة داغلس في الجزء الغربي من مدينة شيكاغو، اليوم (الأحد)، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار جاء من داخل سيارة سوداء من طراز شيفروليه كامارو.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتَيْ إطلاق نار أسفرتا عن مقتل وجرح العشرات؛ حيث قتل 26 شخصًا أمس في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر اليوم في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
07:41 PM

بعد تكساس وأوهايو.. إطلاق نار في شيكاغو يستهدف رواد حديقة

إصابة 7 أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 7 أشخاص خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة داغلس في الجزء الغربي من مدينة شيكاغو، اليوم (الأحد)، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار جاء من داخل سيارة سوداء من طراز شيفروليه كامارو.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتَيْ إطلاق نار أسفرتا عن مقتل وجرح العشرات؛ حيث قتل 26 شخصًا أمس في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر اليوم في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

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