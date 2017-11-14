#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهت مرحلة فصل الأمعاء وبدأت المرحلة السادسة

تستغرق 15 ساعة عبر 11 مرحلة وعبر فريق من 35 مختصاً.. نسبة النجاح 70%

انتهى الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد ولله الحمد من المرحلة الخامسة وهي فصل الأمعاء، وبدأت المرحلة السادسة فصل الجهاز البولي والتناسلي.

وكانت المراحل الـ11 للعملية قد بدأت بالتخدير، ثم الجراحة تنظير #المثانة، والمرحلة الثالثة كانت الإعداد والتجهيز للعملية، تلتها المرحلة الرابعة وهي البدء في عملية الفصل.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء، ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض، وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.