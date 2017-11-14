النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهت مرحلة فصل الأمعاء وبدأت المرحلة السادسة

تستغرق 15 ساعة عبر 11 مرحلة وعبر فريق من 35 مختصاً.. نسبة النجاح 70%

انتهى الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد ولله الحمد من المرحلة الخامسة وهي فصل الأمعاء، وبدأت المرحلة السادسة فصل الجهاز البولي والتناسلي.

وكانت المراحل الـ11 للعملية قد بدأت بالتخدير، ثم الجراحة تنظير #المثانة، والمرحلة الثالثة كانت الإعداد والتجهيز للعملية، تلتها المرحلة الرابعة وهي البدء في عملية الفصل.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء، ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض، وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

التوأم السيامي عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد #أحمد_ومحمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهت مرحلة فصل الأمعاء وبدأت المرحلة السادسة
سبق

انتهى الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد ولله الحمد من المرحلة الخامسة وهي فصل الأمعاء، وبدأت المرحلة السادسة فصل الجهاز البولي والتناسلي.

وكانت المراحل الـ11 للعملية قد بدأت بالتخدير، ثم الجراحة تنظير #المثانة، والمرحلة الثالثة كانت الإعداد والتجهيز للعملية، تلتها المرحلة الرابعة وهي البدء في عملية الفصل.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء، ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض، وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
02:17 PM

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهت مرحلة فصل الأمعاء وبدأت المرحلة السادسة

تستغرق 15 ساعة عبر 11 مرحلة وعبر فريق من 35 مختصاً.. نسبة النجاح 70%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
4,045

انتهى الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد ولله الحمد من المرحلة الخامسة وهي فصل الأمعاء، وبدأت المرحلة السادسة فصل الجهاز البولي والتناسلي.

وكانت المراحل الـ11 للعملية قد بدأت بالتخدير، ثم الجراحة تنظير #المثانة، والمرحلة الثالثة كانت الإعداد والتجهيز للعملية، تلتها المرحلة الرابعة وهي البدء في عملية الفصل.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء، ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض، وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,382
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,283
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,643
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,944

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة