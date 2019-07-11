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"هدف" عن "المخيم الإلكتروني": يحقق 5 أهداف للتمكين في سوق العمل

بينها تطوير المهارات ورفع فرص التوظيف والتدريب وتنمية المعارف

يحقق برنامج المخيم الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الأحد الماضي، خمسة أهداف تساعد على تمكين مستفيديه في سوق العمل.

وتتمثل الأهداف في: تطوير مهاراتهم العملية، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلًا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

وبحسب المنصة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ يقدم المخيم الذي يتوفر على منصة "دروب" من خلال الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1/ 1/ 1441هـ الموافق (31/ 8/ 2019م)، عددًا من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات؛ حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة.. وتقدم جامعة الملك خالد، مساريْ مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات: "ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك"، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساريْ مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الإلكتروني، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" عن "المخيم الإلكتروني": يحقق 5 أهداف للتمكين في سوق العمل
سبق

يحقق برنامج المخيم الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الأحد الماضي، خمسة أهداف تساعد على تمكين مستفيديه في سوق العمل.

وتتمثل الأهداف في: تطوير مهاراتهم العملية، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلًا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

وبحسب المنصة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ يقدم المخيم الذي يتوفر على منصة "دروب" من خلال الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1/ 1/ 1441هـ الموافق (31/ 8/ 2019م)، عددًا من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات؛ حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة.. وتقدم جامعة الملك خالد، مساريْ مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات: "ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك"، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساريْ مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الإلكتروني، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:14 PM

"هدف" عن "المخيم الإلكتروني": يحقق 5 أهداف للتمكين في سوق العمل

بينها تطوير المهارات ورفع فرص التوظيف والتدريب وتنمية المعارف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحقق برنامج المخيم الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الأحد الماضي، خمسة أهداف تساعد على تمكين مستفيديه في سوق العمل.

وتتمثل الأهداف في: تطوير مهاراتهم العملية، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلًا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

وبحسب المنصة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ يقدم المخيم الذي يتوفر على منصة "دروب" من خلال الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1/ 1/ 1441هـ الموافق (31/ 8/ 2019م)، عددًا من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات؛ حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة.. وتقدم جامعة الملك خالد، مساريْ مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات: "ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك"، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساريْ مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الإلكتروني، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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