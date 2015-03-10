وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية- المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-10 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية- المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:30 AM

"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساء





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية- المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.