أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

"هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية عبدالله البرقاوي سبق 2019-05-29 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 01:21 PM

"هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية





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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.