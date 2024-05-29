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"هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

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"هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:21 PM

"هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,084
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,964
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,615

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