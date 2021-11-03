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نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب

"آل منصور": لجان المتابعة بالمنطقة زارت ٥٣ منشأة.. وزيادة في معدل التوطين

بتوجيه ومتابعة من حمد آل منصور، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمنافذ البيع في المكاتب وبيع القرطاسية وخدمات الطالب؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وصرَّح "آل منصور" بأن لجان المتابعة في كل من نجران وشرورة وحبونا قامت بزيارة ٥٣ منشأة، ووُجد أن أعداد العاملين السعوديين بلغت ٧٩ موظفًا سعوديًّا، وقد بلغت نسبة الالتزام بالتوطين ٥٤ %، وأعداد الوافدين بلغت ٦٨ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف بأنه تم حصر ١٧ فرصة عمل، جارٍ العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأهاب "آل منصور" في الختام بأصحاب الأعمال لسرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب
سبق

بتوجيه ومتابعة من حمد آل منصور، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمنافذ البيع في المكاتب وبيع القرطاسية وخدمات الطالب؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وصرَّح "آل منصور" بأن لجان المتابعة في كل من نجران وشرورة وحبونا قامت بزيارة ٥٣ منشأة، ووُجد أن أعداد العاملين السعوديين بلغت ٧٩ موظفًا سعوديًّا، وقد بلغت نسبة الالتزام بالتوطين ٥٤ %، وأعداد الوافدين بلغت ٦٨ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف بأنه تم حصر ١٧ فرصة عمل، جارٍ العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأهاب "آل منصور" في الختام بأصحاب الأعمال لسرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:02 PM

نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب

"آل منصور": لجان المتابعة بالمنطقة زارت ٥٣ منشأة.. وزيادة في معدل التوطين

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علي حفول - نجران
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بتوجيه ومتابعة من حمد آل منصور، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل زيارات ميدانية لمنافذ البيع في المكاتب وبيع القرطاسية وخدمات الطالب؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وصرَّح "آل منصور" بأن لجان المتابعة في كل من نجران وشرورة وحبونا قامت بزيارة ٥٣ منشأة، ووُجد أن أعداد العاملين السعوديين بلغت ٧٩ موظفًا سعوديًّا، وقد بلغت نسبة الالتزام بالتوطين ٥٤ %، وأعداد الوافدين بلغت ٦٨ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف بأنه تم حصر ١٧ فرصة عمل، جارٍ العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأهاب "آل منصور" في الختام بأصحاب الأعمال لسرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

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