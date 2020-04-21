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لاحتواء كورونا.. السنغال: طوارئ وعقوبات على مَن لا يرتدون الكمامات

إجمالي المصابين 367 حالة وتعافي 220 ووفاة 3

أعلنت السنغال فرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، المستمرة إلى غاية بداية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار صادر عن وزارة الداخلية السنغالية، أن عدم ارتداء الكمامات يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السنغال 367 حالة، 220 منها تعافى أصحابها، و3 حالات توفيت.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال؛ قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد في 24 مارس الماضي، وتم تمديدها لـ 30 يوماً، منذ 3 أبريل الجاري، وكذلك حظر التجول يومياً من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

فيروس كورونا الجديد السنغال

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لاحتواء كورونا.. السنغال: طوارئ وعقوبات على مَن لا يرتدون الكمامات
سبق

أعلنت السنغال فرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، المستمرة إلى غاية بداية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار صادر عن وزارة الداخلية السنغالية، أن عدم ارتداء الكمامات يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السنغال 367 حالة، 220 منها تعافى أصحابها، و3 حالات توفيت.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال؛ قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد في 24 مارس الماضي، وتم تمديدها لـ 30 يوماً، منذ 3 أبريل الجاري، وكذلك حظر التجول يومياً من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:35 AM

لاحتواء كورونا.. السنغال: طوارئ وعقوبات على مَن لا يرتدون الكمامات

إجمالي المصابين 367 حالة وتعافي 220 ووفاة 3

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السنغال فرض ارتداء الكمامات خلال فترة حالة الطوارئ، المستمرة إلى غاية بداية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار صادر عن وزارة الداخلية السنغالية، أن عدم ارتداء الكمامات يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السنغال 367 حالة، 220 منها تعافى أصحابها، و3 حالات توفيت.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال؛ قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد في 24 مارس الماضي، وتم تمديدها لـ 30 يوماً، منذ 3 أبريل الجاري، وكذلك حظر التجول يومياً من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

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