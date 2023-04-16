فيديو.. لحظة سقوط رجل من طائرة عن طريق الخطأ

على ارتفاع 2500 قدم.. أُصيب بحالة من الهلع فوقع الحادث

أُصيب رجل فرنسي، يبلغ من العمر 64 عاماً، بحالة من الهلع، بعد أن تفاجأ برحلة، نظمها فريق من زملائه بالشركة، إلى قاعدة جوية.. ولكن، ماذا حدث؟

في حالة من الذعر، ضغط الرجل على زر مقعد القذف، ليهبط من السماء فوق فرنسا، حيث وصل أخيراً إلى حقل قريب من الحدود الألمانية.

فوجئ الرجل بالموظفين في شركته، الذين نظموا جولة ممتعة في طائرة مقاتلة من نوع "داسلوت رافال بي".

ويبدو أن الموظفين لم يعرفوا زميلهم بشكل كافٍ، وبمجرد وصول الرجل إلى قاعدة "سانت ديزييه" الجوية، في شمال شرق فرنسا، وإدراكه لترتيبات زملائه، شعر بتوتر شديد، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة حكومية فرنسية.

واكتشف المحققون أن الرجل لم يعرب قط عن أي رغبة في التحليق بطائرة مقاتلة، وليس لديه خبرة طيران عسكري سابقة، حسب "CNN" بالعربية.

وبفضل الساعة التي كان يرتديها الرجل، وهي يمكن أن تقيس معدل ضربات قلبه، لاحظ المحققون أنه كان يعاني من ضربات قلب سريعة وغير طبيعية قبل الرحلة، لتتراوح بين 136 إلى 142 نبضة في الدقيقة.

ويذكر أن طائرة "رافال بي" تستخدم من قبل القوات الجوية الفرنسية، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 1400 كيلومتر في الساعة.

وعندما كانت الطائرة على ارتفاع 2500 قدم فوق سطح الأرض، أُصيب الراكب بنوبة ذعر، واستطاع التمسك بشيء في الطائرة.

وللأسف، كان ذلك زر مقعد القذف، حيث طار الرجل من الطائرة المقاتلة، مع العلم أنه لم يثبت خوذة الأمان بشكل جيد.

ولحسن الحظ، لم تكن إصابة الرجل خطيرة بعد سقوطه في حقل قريب من الحدود الألمانية.

واستنتج المحققون أن الخطأ ناتج عن حركة غير إرادية بسبب التوتر وحركة الطائرة المفاجئة، حيث نُقل الراكب إلى مستشفى قريب بعد الرحلة.