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"المتظاهرات لا يمثلننا".. "طالبان" تستعين بـ"المنقّبات" في مواجهة الاحتجاجات النسائية

اعتبرن أن الوضع تحسّن منذ عودة الحركة

تجمّعت بضع مئات من الأفغانيات المنقبات في مدرج بجامعة كابول، اليوم "السبت"؛ تعبيرًا عن دعمهن لنظام "طالبان" الجديد الذي تثير سياسته تجاه المرأة القلق داخل البلاد كما خارجها.

ولوحت النساء اللواتي يبلغ عددهن 300 امرأة، ومعظمهن يرتدين نقابًا أسود اللون يغطّي وجوههنّ بالكامل باستثناء العينين بأعلام حكام أفغانستان الجدد، وهن يستمعن إلى متحدثات قدمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وفي مدرج جامعة الشهيد رباني، انتقدت متحدثات تعاقبن على المنصة النساء اللواتي تظاهرن مؤخرًا في البلاد، للمطالبة باحترام حقوقهن، ودافعن عن الحكومة الجديدة التي حظرت التظاهرات إلا بتصريح من وزارة العدل.

وقالت أولى المتحدثات: "نحن ضد هؤلاء النساء اللواتي يتظاهرن في الشوارع ويعتبرن أنهن يمثلن المرأة الأفغانية".

وأضافت: "هل تكمن الحرية في حب الحكومة القديمة؟ لا، ليست هذه الحرية، فالحكومة المنتهية ولايتها استغلّت النساء ووظّفتهنّ فقط لجمالهن".

من جهتها اعتبرت متحدثة ثانية اسمها "سمية" أن الوضع تحسّن منذ عودة "طالبان".

وقالت: "لن نرى بعد الآن السافرات، وستكون النساء بأمان، نحن ندعم حكومتنا بكلّ قوتنا".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات سارت المتظاهرات في الشارع وهن يلوحن بلافتات كُتب عليها: "النساء اللواتي غادرن أفغانستان لا يمكن أن يمثلننا"، و"نحن راضيات عن موقف وسلوك طالبان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"المتظاهرات لا يمثلننا".. "طالبان" تستعين بـ"المنقّبات" في مواجهة الاحتجاجات النسائية
سبق

تجمّعت بضع مئات من الأفغانيات المنقبات في مدرج بجامعة كابول، اليوم "السبت"؛ تعبيرًا عن دعمهن لنظام "طالبان" الجديد الذي تثير سياسته تجاه المرأة القلق داخل البلاد كما خارجها.

ولوحت النساء اللواتي يبلغ عددهن 300 امرأة، ومعظمهن يرتدين نقابًا أسود اللون يغطّي وجوههنّ بالكامل باستثناء العينين بأعلام حكام أفغانستان الجدد، وهن يستمعن إلى متحدثات قدمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وفي مدرج جامعة الشهيد رباني، انتقدت متحدثات تعاقبن على المنصة النساء اللواتي تظاهرن مؤخرًا في البلاد، للمطالبة باحترام حقوقهن، ودافعن عن الحكومة الجديدة التي حظرت التظاهرات إلا بتصريح من وزارة العدل.

وقالت أولى المتحدثات: "نحن ضد هؤلاء النساء اللواتي يتظاهرن في الشوارع ويعتبرن أنهن يمثلن المرأة الأفغانية".

وأضافت: "هل تكمن الحرية في حب الحكومة القديمة؟ لا، ليست هذه الحرية، فالحكومة المنتهية ولايتها استغلّت النساء ووظّفتهنّ فقط لجمالهن".

من جهتها اعتبرت متحدثة ثانية اسمها "سمية" أن الوضع تحسّن منذ عودة "طالبان".

وقالت: "لن نرى بعد الآن السافرات، وستكون النساء بأمان، نحن ندعم حكومتنا بكلّ قوتنا".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات سارت المتظاهرات في الشارع وهن يلوحن بلافتات كُتب عليها: "النساء اللواتي غادرن أفغانستان لا يمكن أن يمثلننا"، و"نحن راضيات عن موقف وسلوك طالبان".

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
03:28 PM

"المتظاهرات لا يمثلننا".. "طالبان" تستعين بـ"المنقّبات" في مواجهة الاحتجاجات النسائية

اعتبرن أن الوضع تحسّن منذ عودة الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجمّعت بضع مئات من الأفغانيات المنقبات في مدرج بجامعة كابول، اليوم "السبت"؛ تعبيرًا عن دعمهن لنظام "طالبان" الجديد الذي تثير سياسته تجاه المرأة القلق داخل البلاد كما خارجها.

ولوحت النساء اللواتي يبلغ عددهن 300 امرأة، ومعظمهن يرتدين نقابًا أسود اللون يغطّي وجوههنّ بالكامل باستثناء العينين بأعلام حكام أفغانستان الجدد، وهن يستمعن إلى متحدثات قدمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وفي مدرج جامعة الشهيد رباني، انتقدت متحدثات تعاقبن على المنصة النساء اللواتي تظاهرن مؤخرًا في البلاد، للمطالبة باحترام حقوقهن، ودافعن عن الحكومة الجديدة التي حظرت التظاهرات إلا بتصريح من وزارة العدل.

وقالت أولى المتحدثات: "نحن ضد هؤلاء النساء اللواتي يتظاهرن في الشوارع ويعتبرن أنهن يمثلن المرأة الأفغانية".

وأضافت: "هل تكمن الحرية في حب الحكومة القديمة؟ لا، ليست هذه الحرية، فالحكومة المنتهية ولايتها استغلّت النساء ووظّفتهنّ فقط لجمالهن".

من جهتها اعتبرت متحدثة ثانية اسمها "سمية" أن الوضع تحسّن منذ عودة "طالبان".

وقالت: "لن نرى بعد الآن السافرات، وستكون النساء بأمان، نحن ندعم حكومتنا بكلّ قوتنا".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات سارت المتظاهرات في الشارع وهن يلوحن بلافتات كُتب عليها: "النساء اللواتي غادرن أفغانستان لا يمكن أن يمثلننا"، و"نحن راضيات عن موقف وسلوك طالبان".

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