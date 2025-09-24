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بالفيديو.. لماذا تحولت السماء في إندونيسيا للون الدم؟

خاصة في فترة ما بعد الظهيرة

تسببت حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء إندونيسيا في خسائر كبيرة، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحول سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد بدت السماء في مقاطعة غامبي، وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، وفي هذا السياق علق البروفيسور، كوه تيه يونغ، من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية بأن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وأن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهراً أكثر احمراراً.
وفي كل عام تقريباً، تنشر حرائق الغابات الإندونيسية ضباباً دخانياً ضاراً بالصحة في جميع أنحاء البلاد وكذلك في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وغالباً ما يشعل تلك الحرائق أصحاب الأراضي الصغيرة والمزارع لتطهير الأرض للزراعة.
وقالت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، سيتي نوربايا بكار إن الحكومة ستلاحق قضائياً عدداً من الشركات، ردعاً لها، بسبب إشعال الحرائق.

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بالفيديو.. لماذا تحولت السماء في إندونيسيا للون الدم؟
سبق

تسببت حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء إندونيسيا في خسائر كبيرة، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحول سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد بدت السماء في مقاطعة غامبي، وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، وفي هذا السياق علق البروفيسور، كوه تيه يونغ، من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية بأن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وأن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهراً أكثر احمراراً.
وفي كل عام تقريباً، تنشر حرائق الغابات الإندونيسية ضباباً دخانياً ضاراً بالصحة في جميع أنحاء البلاد وكذلك في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وغالباً ما يشعل تلك الحرائق أصحاب الأراضي الصغيرة والمزارع لتطهير الأرض للزراعة.
وقالت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، سيتي نوربايا بكار إن الحكومة ستلاحق قضائياً عدداً من الشركات، ردعاً لها، بسبب إشعال الحرائق.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:21 PM

بالفيديو.. لماذا تحولت السماء في إندونيسيا للون الدم؟

خاصة في فترة ما بعد الظهيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,925

تسببت حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء إندونيسيا في خسائر كبيرة، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحول سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد بدت السماء في مقاطعة غامبي، وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، وفي هذا السياق علق البروفيسور، كوه تيه يونغ، من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية بأن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وأن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهراً أكثر احمراراً.
وفي كل عام تقريباً، تنشر حرائق الغابات الإندونيسية ضباباً دخانياً ضاراً بالصحة في جميع أنحاء البلاد وكذلك في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وغالباً ما يشعل تلك الحرائق أصحاب الأراضي الصغيرة والمزارع لتطهير الأرض للزراعة.
وقالت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، سيتي نوربايا بكار إن الحكومة ستلاحق قضائياً عدداً من الشركات، ردعاً لها، بسبب إشعال الحرائق.

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