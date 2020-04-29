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جامعة الطائف" تطلق رسالة توعوية عن "كورونا" بـ١٠ لغات

تأكيدات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

وجهت جامعة الطائف رسالة توعوية بـ١٠ لغات عالمية؛ وهي: "الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والإسبانية، والملايو، والإندونيسية، والأوردو، والبشتو، والأوزبكية".

وتأتي هذه الرسائل استشعارًا بمسؤولية جامعة الطائف المجتمعية ضمن شعار "كلنا مسؤول".

وقالت الجامعة في رسالتها التوعوية: "أخي المواطن والمقيم: معًا بالتعاون والالتزام نعبر بوطننا إلى بر الأمان، بتنفيذك تعليمات وزارة الصحة كغسيل اليدين، وحرصك على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والمصافحة؛ ستحافظ على سلامتك، لا تنصت للشائعات، خذ المعلومات من القنوات الرسمية، وإذا شعرت بأية أعراض فلا تتردد اتصل فورًا على 937، الزم بيتك واطمئن؛ فهناك الآلاف يبذلون كل جهودهم من أجلك، لن تهزمنا الأزمات، وقريبًا يتحقق الأمل".

جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف" تطلق رسالة توعوية عن "كورونا" بـ١٠ لغات
سبق

وجهت جامعة الطائف رسالة توعوية بـ١٠ لغات عالمية؛ وهي: "الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والإسبانية، والملايو، والإندونيسية، والأوردو، والبشتو، والأوزبكية".

وتأتي هذه الرسائل استشعارًا بمسؤولية جامعة الطائف المجتمعية ضمن شعار "كلنا مسؤول".

وقالت الجامعة في رسالتها التوعوية: "أخي المواطن والمقيم: معًا بالتعاون والالتزام نعبر بوطننا إلى بر الأمان، بتنفيذك تعليمات وزارة الصحة كغسيل اليدين، وحرصك على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والمصافحة؛ ستحافظ على سلامتك، لا تنصت للشائعات، خذ المعلومات من القنوات الرسمية، وإذا شعرت بأية أعراض فلا تتردد اتصل فورًا على 937، الزم بيتك واطمئن؛ فهناك الآلاف يبذلون كل جهودهم من أجلك، لن تهزمنا الأزمات، وقريبًا يتحقق الأمل".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:34 PM

جامعة الطائف" تطلق رسالة توعوية عن "كورونا" بـ١٠ لغات

تأكيدات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

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متعب البقمي - الطائف
0
114

وجهت جامعة الطائف رسالة توعوية بـ١٠ لغات عالمية؛ وهي: "الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والإسبانية، والملايو، والإندونيسية، والأوردو، والبشتو، والأوزبكية".

وتأتي هذه الرسائل استشعارًا بمسؤولية جامعة الطائف المجتمعية ضمن شعار "كلنا مسؤول".

وقالت الجامعة في رسالتها التوعوية: "أخي المواطن والمقيم: معًا بالتعاون والالتزام نعبر بوطننا إلى بر الأمان، بتنفيذك تعليمات وزارة الصحة كغسيل اليدين، وحرصك على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والمصافحة؛ ستحافظ على سلامتك، لا تنصت للشائعات، خذ المعلومات من القنوات الرسمية، وإذا شعرت بأية أعراض فلا تتردد اتصل فورًا على 937، الزم بيتك واطمئن؛ فهناك الآلاف يبذلون كل جهودهم من أجلك، لن تهزمنا الأزمات، وقريبًا يتحقق الأمل".

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