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حجاج يعانون الفشل الكلوي: تخوفنا من صعوبة إجراء الغسيل الكلوي.. فجاءتنا تسهيلات مع "الصحة السعودية"

عبروا عن سعادتهم وقدموا شكرهم ورفعوا أكف الدعاء

بددت "الصحة" مخاوف ضيوف الرحمن الذين يعانون من "الفشل الكلوي" من عدم تمكنهم من إجراء عمليات الغسيل الكلوي خلال أدائهم مناسك الحج، معلنة لهم عن توفيرها لأجهزة الغسيل الكلوي والفرق الطبية المتخصصة داخل مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراء عمليات الأساس الكلوي.

تقول الحاجة المصرية سهام عبدالسلام البالغة من العمر ٦٢ عاماً: كنت متخوفة من صعوبة إجراء عمليات الغسيل الكلوي داخل المشاعر المقدسة خلال أداء الحج، ولكن أبلغت بأن الصحة السعودية سهّلت الأمر ووفرت أجهزة الغسيل الكلوي والفرق المتخصصة داخل المشاعر المقدسة، في خدمة كبيرة لضيوف الرحمن وجهود غير مستغربة من الحكومة السعودية".

وتضيف الحاجة التي تجري عملية الغسيل الكلوي في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، بقولها: "أجري حالياً الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة، ووسط اهتمام كبير وحسن استقبال وسهولة إجراءات، تتم معاملتي وكأنني في بلدي، بالفعل السعودية هي بلدي الثاني، نشكر السعودية على خدمتها للحجاج، سائلين الله أن يجزي المسؤولين السعوديين خير الجزاء".

الحاج التركي إكرام دومان البالغ من العمر ٥٢ عاماً؛ عبر عن سعادته عندما تم استقباله وإجراء عملية الغسيل الكلوي له في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، مقدماً شكره للقيادة السعودية ووزارة الصحة؛ على الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للحجاج.

من جهتها عبرت الحاجة التركية صفية ازدمير البالغة من العمر ٦٥ عاماً عن شكرها لـ"الصحة"؛ على اهتمامها الكبير بالحجاج وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافعة أكف الدعاء لله عز وجل أن يجزي القيادة السعودية خير الجزاء.

يشار إلى أن الصحة وفرت العديد من أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة، يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر؛ وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، ووفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجاج يعانون الفشل الكلوي: تخوفنا من صعوبة إجراء الغسيل الكلوي.. فجاءتنا تسهيلات مع "الصحة السعودية"
سبق

بددت "الصحة" مخاوف ضيوف الرحمن الذين يعانون من "الفشل الكلوي" من عدم تمكنهم من إجراء عمليات الغسيل الكلوي خلال أدائهم مناسك الحج، معلنة لهم عن توفيرها لأجهزة الغسيل الكلوي والفرق الطبية المتخصصة داخل مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراء عمليات الأساس الكلوي.

تقول الحاجة المصرية سهام عبدالسلام البالغة من العمر ٦٢ عاماً: كنت متخوفة من صعوبة إجراء عمليات الغسيل الكلوي داخل المشاعر المقدسة خلال أداء الحج، ولكن أبلغت بأن الصحة السعودية سهّلت الأمر ووفرت أجهزة الغسيل الكلوي والفرق المتخصصة داخل المشاعر المقدسة، في خدمة كبيرة لضيوف الرحمن وجهود غير مستغربة من الحكومة السعودية".

وتضيف الحاجة التي تجري عملية الغسيل الكلوي في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، بقولها: "أجري حالياً الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة، ووسط اهتمام كبير وحسن استقبال وسهولة إجراءات، تتم معاملتي وكأنني في بلدي، بالفعل السعودية هي بلدي الثاني، نشكر السعودية على خدمتها للحجاج، سائلين الله أن يجزي المسؤولين السعوديين خير الجزاء".

الحاج التركي إكرام دومان البالغ من العمر ٥٢ عاماً؛ عبر عن سعادته عندما تم استقباله وإجراء عملية الغسيل الكلوي له في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، مقدماً شكره للقيادة السعودية ووزارة الصحة؛ على الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للحجاج.

من جهتها عبرت الحاجة التركية صفية ازدمير البالغة من العمر ٦٥ عاماً عن شكرها لـ"الصحة"؛ على اهتمامها الكبير بالحجاج وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافعة أكف الدعاء لله عز وجل أن يجزي القيادة السعودية خير الجزاء.

يشار إلى أن الصحة وفرت العديد من أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة، يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر؛ وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، ووفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
04:41 PM

حجاج يعانون الفشل الكلوي: تخوفنا من صعوبة إجراء الغسيل الكلوي.. فجاءتنا تسهيلات مع "الصحة السعودية"

عبروا عن سعادتهم وقدموا شكرهم ورفعوا أكف الدعاء

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,810

بددت "الصحة" مخاوف ضيوف الرحمن الذين يعانون من "الفشل الكلوي" من عدم تمكنهم من إجراء عمليات الغسيل الكلوي خلال أدائهم مناسك الحج، معلنة لهم عن توفيرها لأجهزة الغسيل الكلوي والفرق الطبية المتخصصة داخل مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراء عمليات الأساس الكلوي.

تقول الحاجة المصرية سهام عبدالسلام البالغة من العمر ٦٢ عاماً: كنت متخوفة من صعوبة إجراء عمليات الغسيل الكلوي داخل المشاعر المقدسة خلال أداء الحج، ولكن أبلغت بأن الصحة السعودية سهّلت الأمر ووفرت أجهزة الغسيل الكلوي والفرق المتخصصة داخل المشاعر المقدسة، في خدمة كبيرة لضيوف الرحمن وجهود غير مستغربة من الحكومة السعودية".

وتضيف الحاجة التي تجري عملية الغسيل الكلوي في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، بقولها: "أجري حالياً الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة، ووسط اهتمام كبير وحسن استقبال وسهولة إجراءات، تتم معاملتي وكأنني في بلدي، بالفعل السعودية هي بلدي الثاني، نشكر السعودية على خدمتها للحجاج، سائلين الله أن يجزي المسؤولين السعوديين خير الجزاء".

الحاج التركي إكرام دومان البالغ من العمر ٥٢ عاماً؛ عبر عن سعادته عندما تم استقباله وإجراء عملية الغسيل الكلوي له في مركز الكلى بمستشفى النور التخصصي، مقدماً شكره للقيادة السعودية ووزارة الصحة؛ على الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للحجاج.

من جهتها عبرت الحاجة التركية صفية ازدمير البالغة من العمر ٦٥ عاماً عن شكرها لـ"الصحة"؛ على اهتمامها الكبير بالحجاج وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رافعة أكف الدعاء لله عز وجل أن يجزي القيادة السعودية خير الجزاء.

يشار إلى أن الصحة وفرت العديد من أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة، يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر؛ وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، ووفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.

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