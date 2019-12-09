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هنا قائمة بمواد غذائية مفيدة.. ولكنها  تدمر الأمعاء

علماء ألمان: تحدث ضررًا كبيرًا عند تناولها بانتظام

توصل علماء ألمان إلى أن بعض المواد الغذائية تدمر أمعاء الإنسان عند تناولها بانتظام ودوريًا، لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالأغشية المخاطية فيها.

ووفق موقع Focus.de، قال الخبراء: يجب الامتناع عن تناول السكريات البسيطة والمكررة، التي توجد في المعجنات والشوكولاتة والمربى.

ونصحوا بالتقليل من تناول اللحوم المصنعة، حيث لا يجب تناولها أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا، وأشار الخبراء إلى ضرورة الامتناع المطلق عن تناول المايونيز والسمن النباتي الصناعي "مرغرين".

وتتضمن القائمة التي أعدها العلماء، منتجات تساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية بحالة جيدة وتمنع إصابتها بأضرار، ومن بين هذه المواد الموز والأسماك والبطاطا المسلوقة والسبانخ والجزر.

وذكر الباحثون، أن النظام الغذائي غير الصحيح خلال فترة زمنية طويلة، قد يسبب الإصابة بأمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء المزمن وسرطان القولون والمستقيم وتليف الكبد.

يذكر أن دراسة سابقة كشفت أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة تساعد على إطالة العمر.

المواد الغذائية أمعاء الإنسان

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هنا قائمة بمواد غذائية مفيدة.. ولكنها  تدمر الأمعاء
سبق

توصل علماء ألمان إلى أن بعض المواد الغذائية تدمر أمعاء الإنسان عند تناولها بانتظام ودوريًا، لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالأغشية المخاطية فيها.

ووفق موقع Focus.de، قال الخبراء: يجب الامتناع عن تناول السكريات البسيطة والمكررة، التي توجد في المعجنات والشوكولاتة والمربى.

ونصحوا بالتقليل من تناول اللحوم المصنعة، حيث لا يجب تناولها أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا، وأشار الخبراء إلى ضرورة الامتناع المطلق عن تناول المايونيز والسمن النباتي الصناعي "مرغرين".

وتتضمن القائمة التي أعدها العلماء، منتجات تساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية بحالة جيدة وتمنع إصابتها بأضرار، ومن بين هذه المواد الموز والأسماك والبطاطا المسلوقة والسبانخ والجزر.

وذكر الباحثون، أن النظام الغذائي غير الصحيح خلال فترة زمنية طويلة، قد يسبب الإصابة بأمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء المزمن وسرطان القولون والمستقيم وتليف الكبد.

يذكر أن دراسة سابقة كشفت أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة تساعد على إطالة العمر.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:28 PM

هنا قائمة بمواد غذائية مفيدة.. ولكنها  تدمر الأمعاء

علماء ألمان: تحدث ضررًا كبيرًا عند تناولها بانتظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصل علماء ألمان إلى أن بعض المواد الغذائية تدمر أمعاء الإنسان عند تناولها بانتظام ودوريًا، لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالأغشية المخاطية فيها.

ووفق موقع Focus.de، قال الخبراء: يجب الامتناع عن تناول السكريات البسيطة والمكررة، التي توجد في المعجنات والشوكولاتة والمربى.

ونصحوا بالتقليل من تناول اللحوم المصنعة، حيث لا يجب تناولها أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا، وأشار الخبراء إلى ضرورة الامتناع المطلق عن تناول المايونيز والسمن النباتي الصناعي "مرغرين".

وتتضمن القائمة التي أعدها العلماء، منتجات تساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية بحالة جيدة وتمنع إصابتها بأضرار، ومن بين هذه المواد الموز والأسماك والبطاطا المسلوقة والسبانخ والجزر.

وذكر الباحثون، أن النظام الغذائي غير الصحيح خلال فترة زمنية طويلة، قد يسبب الإصابة بأمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء المزمن وسرطان القولون والمستقيم وتليف الكبد.

يذكر أن دراسة سابقة كشفت أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة تساعد على إطالة العمر.

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