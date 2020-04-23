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وفاة والدة الزميل "الجبل"

توفيت والدة الزميل بدر بن عبدالله الجبل، فجر اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقد وُورِي جثمانها الثرى اليوم في محافظة تيماء.

"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "الجبل" ولكافة أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة والدة الزميل "الجبل"
سبق

توفيت والدة الزميل بدر بن عبدالله الجبل، فجر اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقد وُورِي جثمانها الثرى اليوم في محافظة تيماء.

"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "الجبل" ولكافة أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:38 PM

وفاة والدة الزميل "الجبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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توفيت والدة الزميل بدر بن عبدالله الجبل، فجر اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقد وُورِي جثمانها الثرى اليوم في محافظة تيماء.

"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "الجبل" ولكافة أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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