سعر "برنت" ينخفض 0.13%.. مازال فوق الـ 74 دولاراً للبرميل
نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة تراجع 0.25%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 74.58 دولار أمريكي للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.25%، لينهى تداولاته عند 72.73 دولار أمريكي للبرميل.
سعر "برنت" ينخفض 0.13%.. مازال فوق الـ 74 دولاراً للبرميل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-29
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 74.58 دولار أمريكي للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.25%، لينهى تداولاته عند 72.73 دولار أمريكي للبرميل.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:27 PM
سعر "برنت" ينخفض 0.13%.. مازال فوق الـ 74 دولاراً للبرميل
نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة تراجع 0.25%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 74.58 دولار أمريكي للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.25%، لينهى تداولاته عند 72.73 دولار أمريكي للبرميل.