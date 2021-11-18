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تحت زخات المطر .. الأخضر يواصل تحضيراته لملاقاة الباراجواي وديًا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته بحصة تدريبية استعدادًا لمباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة من مجموعتين، ولم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري تدريباته لشعوره بالآلام في عضلة الفخذ الخلفية.

فيما يواصل المنتخب السعودي غدًا الاثنين تدريباته على الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.


المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب باراجواي الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد المدير الفني إيرقي رينارد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت زخات المطر .. الأخضر يواصل تحضيراته لملاقاة الباراجواي وديًا
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته بحصة تدريبية استعدادًا لمباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة من مجموعتين، ولم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري تدريباته لشعوره بالآلام في عضلة الفخذ الخلفية.

فيما يواصل المنتخب السعودي غدًا الاثنين تدريباته على الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.


17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:14 PM

تحت زخات المطر .. الأخضر يواصل تحضيراته لملاقاة الباراجواي وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته بحصة تدريبية استعدادًا لمباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة من مجموعتين، ولم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري تدريباته لشعوره بالآلام في عضلة الفخذ الخلفية.

فيما يواصل المنتخب السعودي غدًا الاثنين تدريباته على الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.


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