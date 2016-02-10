الفيصلي يفقد خدمات الغامدي 21 يوماً

سيفتقد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم خدمات خالد الغامدي لاعب خط الدفاع لمدة ثلاثة أسابيع وذلك حسبما أعلن النادي.

وقال النادي في تغريدة عبر تويتر: "أوضحت الأشعة التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم " خالد الغامدي " عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة الأولى وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي".

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب الجمعة الماضية حيث لم يكمل اللقاء.

يذكر أن اللاعب وقع عقد انتقاله لنادي الشباب على أن يمثله مطلع الموسم المقبل.