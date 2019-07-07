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أمريكا تهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات بسبب انتهاكها للاتفاق النووي

أكدت أن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع في العام 2015م.

وفي التفاصيل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي على تويتر أنّ " التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

وأضاف أنّه "على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، وأنّ امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مؤتمر صحافي مهم لوزير الخارجية الأمريكي يعقد صباح السبت.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات بسبب انتهاكها للاتفاق النووي
سبق

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع في العام 2015م.

وفي التفاصيل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي على تويتر أنّ " التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

وأضاف أنّه "على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، وأنّ امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مؤتمر صحافي مهم لوزير الخارجية الأمريكي يعقد صباح السبت.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:32 PM

أمريكا تهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات بسبب انتهاكها للاتفاق النووي

أكدت أن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع في العام 2015م.

وفي التفاصيل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي على تويتر أنّ " التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

وأضاف أنّه "على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، وأنّ امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مؤتمر صحافي مهم لوزير الخارجية الأمريكي يعقد صباح السبت.

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